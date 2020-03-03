Коста: хочется посмотреть, по силам ли Адесанье победить Ромеро

Средневес UFC Пауло Коста поделился ожиданиями от поединка чемпиона организации Исраэля Адесаньи и Йоэля Ромеро.



«Я буду присутствовать на турнире, посмотрю, сможет ли Адесанья победить Ромеро, как это сделал я. Каждому хочется посмотреть, по силам ли ему победить Ромеро. Он должен доказать на деле, что он может это сделать. Я буду сидеть в первом ряду. Посмотрю, кто из них станет моим следующим соперником», — приводит слова Пауло Косты MMAFighting.



Их бой состоится 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 248.



30-летний Адесанья завоевал титул полноценного чемпиона в октябре минувшего года, победив Роберта Уиттакера на турнире UFC 243. Всего на его счету 18 побед (в том числе 7 в UFC).



Ромеро в предыдущем бою уступил решением судей Пауло Косте. Это поражение стало для кубинца вторым подряд. В прошлом Йоэль Ромеро уже бился за титул в среднем весе. В его активе 13 побед при 4 поражениях.