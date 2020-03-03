Махачев: не сказать, что Эрнандес тот соперник, которого я хотел получить

Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мыслями о ближайшем сопернике — Александере Эрнандесе. Россиянин признал, что это не тот оппонент, с которым он бы хотел встретиться.
«18 апреля. Подготовка в самом разгаре. Не сказать, что это тот соперник, которого я хотел получить. Но я рад, что мне всё-таки дали бой. Приложу все усилия, чтобы всех порадовать», — написал Махачев на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.
Напомним, недавно стало известно, что Махачев проведёт поединок с 15-м номером рейтинга Александером Эрнандесом. Ислам выступит на турнире UFC 249, который пройдёт 18 апреля. Главным событием этого шоу станет титульная схватка в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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