Энтони Ярд встретится с Линдоном Артуром

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Энтони Ярд (19-1, 18 КО) проведёт следующий поединок 11 апреля, сообщает Boxingnews24. Его соперником станет небитый Линдон Артур (16-0, 12 КО). Противостояние состоится в Лондоне в андеркарде поединка Даниэля Дюбуа и Джо Джойса.

Энтони Ярд предыдущий поединок провёл в минувшем месяце, легко нокаутировав Диего Жаира Рамиреса (4-49-3, 3 КО). Что касается Артура, то он в последнем из своих боёв, в октябре 2019 года, справился с Эммануэлем Анимом.

Напомним, Ярд более всего известен по поединку за титул чемпиона мира по версии WBO с Сергеем Ковалёвым. В августе 2019 года британец выступил в Челябинске и проиграл россиянину техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.