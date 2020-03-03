Канделаки: А. Емельяненко нуждается в воспитании. В «Ахмате» с этим блестяще справятся

Генеральный продюсер «Матч ТВ» известная журналистка Тина Канделаки прокомментировала оскорбительный выпад бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который назвал её «полной дурой». По словам Канделаки, спортсмен нуждается в воспитании и он может его получить в клубе «Ахмат».
«Приятно знать, что Александр Емельяненко читает мой «Дзен», хотя мода некоторых современных мужчин на бессодержательную брань в мой адрес не перестаёт умилять. Ещё раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании, поэтому верю: если он задержится в «Ахмате», то там с этим блестяще справятся», — написала Канделаки на своей странице в «Телеграме».
Конфликт Канделаки и Александра Емельяненко начался после того, как Тина назвала спортсмена «трудным ребёнком ММА» и заявила, что он нуждается в общении с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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