Диллиан Уайт: Поветкин по-прежнему очень опасен

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт поделился мыслями о грядущем противостоянии с Александром Поветкиным. Официально о бое было объявлено 3 марта, встреча состоится 2 мая на арене в Манчестере.

«Это отличный поединок. Поветкин — победитель Олимпиады. У него большой опыт, он бывший чемпион мира и он проигрывал только Кличко и Джошуа. Александр по-прежнему очень опасен. Он доставил Джошуа много проблем, а после победил Хьюи Фьюри. Я не могу его недооценивать, он подойдёт к нашей встрече в отличной форме, к тому же, он очень обученный боксёр.

Достаточно посмотреть на его послужной список, чтобы понять, что у него есть жёсткий удар. Он побеждал нокаутом таких соперников как Мануэль Чарр, Карлос Такам, Мариуш Вах, Дэвид Прайс. В бою с Майклом Хантером ему удалось доказать, что у него ещё хватает бензина и он по-прежнему опасен. Я очень уважаю его. Но в бою я включу животный инстинкт. Хочу быть чемпионом мира", — приводит слова Уайта BoxingScene.