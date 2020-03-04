Диллиан Уайт: Поветкин по-прежнему очень опасен

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт поделился мыслями о грядущем противостоянии с Александром Поветкиным. Официально о бое было объявлено 3 марта, встреча состоится 2 мая на арене в Манчестере.
«Это отличный поединок. Поветкин — победитель Олимпиады. У него большой опыт, он бывший чемпион мира и он проигрывал только Кличко и Джошуа. Александр по-прежнему очень опасен. Он доставил Джошуа много проблем, а после победил Хьюи Фьюри. Я не могу его недооценивать, он подойдёт к нашей встрече в отличной форме, к тому же, он очень обученный боксёр.
Достаточно посмотреть на его послужной список, чтобы понять, что у него есть жёсткий удар. Он побеждал нокаутом таких соперников как Мануэль Чарр, Карлос Такам, Мариуш Вах, Дэвид Прайс. В бою с Майклом Хантером ему удалось доказать, что у него ещё хватает бензина и он по-прежнему опасен. Я очень уважаю его. Но в бою я включу животный инстинкт. Хочу быть чемпионом мира", — приводит слова Уайта BoxingScene.
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