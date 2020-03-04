Анкалаев признал, что его бой с Куцелабой остановили слишком рано

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев прокомментировал победу над молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в минувшие выходные. Напомним, поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны Анкалаева. Куцелаба не согласился с решением судьи, так как был уверен, что может продолжать бой.
«Хочу сказать спасибо тем, кто рад моей победе, кто писал, звонил и переживал. Спасибо моим тренерам, спарринг-партнёрам, которые рядом со мной и помогают идти вперёд. Хочу сказать спасибо за оказанное внимание и поддержку Рамзану Ахматовичу и Абузайду Висмурадову.
К сожалению, во время боя мне не дали возможность поставить жирную точку! Согласен, что остановили рано, но в этой остановке моей вины нет. Мы попали в топ-15 дивизиона и ждём новые вызовы! Всем ещё раз большое спасибо», — написал Анкалаев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с боя.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
- 4 марта 2020
-
11:00
-
10:21
-
09:38
-
08:53
-
00:49
- 3 марта 2020
-
23:58
-
23:11
-
21:52
-
20:23
-
19:45
-
18:48
-
18:32
-
18:00
-
16:12
-
15:30
-
14:50
-
14:12
-
13:31
-
13:05
-
12:25
-
11:00
-
10:14
-
09:16
-
00:48
- 2 марта 2020
-
23:47
-
22:41
-
20:52
-
19:48
-
18:24
-
17:20
-
16:33
-
16:10
-
15:25
-
14:24
-
13:01