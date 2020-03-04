Анкалаев признал, что его бой с Куцелабой остановили слишком рано

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев прокомментировал победу над молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в минувшие выходные. Напомним, поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны Анкалаева. Куцелаба не согласился с решением судьи, так как был уверен, что может продолжать бой.

«Хочу сказать спасибо тем, кто рад моей победе, кто писал, звонил и переживал. Спасибо моим тренерам, спарринг-партнёрам, которые рядом со мной и помогают идти вперёд. Хочу сказать спасибо за оказанное внимание и поддержку Рамзану Ахматовичу и Абузайду Висмурадову.

К сожалению, во время боя мне не дали возможность поставить жирную точку! Согласен, что остановили рано, но в этой остановке моей вины нет. Мы попали в топ-15 дивизиона и ждём новые вызовы! Всем ещё раз большое спасибо», — написал Анкалаев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с боя.

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Анкалаев попал в топ-15 рейтинга полутяжеловесов UFC