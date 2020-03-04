Девушка — боец MMA обиделась на участника реалити-шоу и ударила его головой в нос. Видео

Боец смешанных единоборств румынка Ана Мария Пал во время съёмок реалити-шоу «Последний герой» в Румынии сломала нос другому участнику, сообщает издание «Обозреватель». Съёмки шоу, видео с которых появилось в интернете, проходили в феврале.

26-летняя спортсменка проиграла в конкурсе, после чего к ней подошёл Андрей Чобану и с издёвкой заметил, что это сложное испытание. В ответ Пал сильно ударила обидчика головой в лицо.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Сотрудники передачи подчеркнули, что это был шокирующий момент и что они не потерпят такого поведения. За эти действия девушку исключили из шоу. Чобану в общении с журналистами пояснил, что считает решение продюсеров правильным.