Девушка — боец MMA обиделась на участника реалити-шоу и ударила его головой в нос. Видео
Боец смешанных единоборств румынка Ана Мария Пал во время съёмок реалити-шоу «Последний герой» в Румынии сломала нос другому участнику, сообщает издание «Обозреватель». Съёмки шоу, видео с которых появилось в интернете, проходили в феврале.
26-летняя спортсменка проиграла в конкурсе, после чего к ней подошёл Андрей Чобану и с издёвкой заметил, что это сложное испытание. В ответ Пал сильно ударила обидчика головой в лицо.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Сотрудники передачи подчеркнули, что это был шокирующий момент и что они не потерпят такого поведения. За эти действия девушку исключили из шоу. Чобану в общении с журналистами пояснил, что считает решение продюсеров правильным.
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