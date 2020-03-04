Чудинов подерётся с подопечным Роя Джонса 21 марта

Обладатель чемпионского пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов 21 марта во Владикавказе проведёт поединок с представителем Малави Айзеком Чилембой, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Соперник Чудинова готовится к бою под руководством Роя Джонса, бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории.

В рамках боксёрского вечера во Владикавказе на ринг также выйдут Алан Хугаев, Давид Дзукаев и Георгий Челохсаев.

32-летний Чудинов на профессиональном ринге одержал 22 победы при двух поражениях. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, победив представителя Камеруна Хассана Н'Дама Н'Жикама. На счету 31-летнего Чилембы 26 побед, семь поражений и две ничьи.