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Чудинов подерётся с подопечным Роя Джонса 21 марта

Чудинов подерётся с подопечным Роя Джонса 21 марта
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Обладатель чемпионского пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов 21 марта во Владикавказе проведёт поединок с представителем Малави Айзеком Чилембой, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Соперник Чудинова готовится к бою под руководством Роя Джонса, бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории.

В рамках боксёрского вечера во Владикавказе на ринг также выйдут Алан Хугаев, Давид Дзукаев и Георгий Челохсаев.

32-летний Чудинов на профессиональном ринге одержал 22 победы при двух поражениях. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, победив представителя Камеруна Хассана Н'Дама Н'Жикама. На счету 31-летнего Чилембы 26 побед, семь поражений и две ничьи.

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