«Два взрыва — это бомба». Мирзаев — о поединке с Аспановым

Российский боец MMA Расул Мирзаев рассказал об ожиданиях от поединка с Арманом Оспановым из Казахстана, который состоится на турнире ACA 105 послезавтра, 6 марта.
В сентябре 2019 года Мирзаев потерпел поражение нокаутом от соотечественника Шамиля Шахбулатова. Это был первый поединок бойца в новой весовой категории. Ранее он выступал в весе до 66 кг, но затем перешёл в категорию до 61 кг. Бой с Оспановым пройдёт в более привычной для россиянина полулёгкой весовой категории — до 66 кг.
«После поражения сделал выводы: надо пахать просто, и всё. Но не всё зависит от того, тренируешься ты или нет. У каждого человека бывает трудный период в жизни. Нервная система нарушена, — а у меня тем более жизнь нескучная. Из-за этого всё произошло. И наверное, наверху лучше знают, как всё должно происходить и для чего.
В противостоянии с Оспановым нет цели доказать что-то, мы оба спортсмены, и в этой игре мы всего лишь пешки. Мы показываем свою «красоту» для публики. Это уже спортивный интерес, другой борьбы не может быть. У нас с ним отношение братское. В этой сфере должно быть уважение, это спорт. Кому дано, тот побеждает.
Арман — очень перспективный боец, трёхкратный чемпион мира. Будет зрелищный и красивый бой. Он взрывной, я взрывной. Два взрыва — это бомба», — цитирует Мирзаева пресс-служба ACA.
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