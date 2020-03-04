А. Емельяненко станцевал в стиле ван Дамма под «Девочка, танцуй». Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» забавное видео, на котором можно посмотреть, как он в тренажёрном зале танцует под песню «Девочка, танцуй» в исполнении группы Artik & Asti. Похожие движения использовал в танце персонаж из фильма «Кикбоксёр», которого сыграл известный актёр Жан-Клод ван Дамм.

«Порыв души!» — подписал боец видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Напомним, в настоящее время 38-летний Емельяненко находится в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с 33-летним Магомедом Исмаиловым. Спортсмен тренируется в бойцовском клубе «Ахмат». Бой Емельяненко и Исмаилова состоится на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля.

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