«Защитил пояс, сидя на диване». Сехудо посмеялся над провалившим взвешивание Фигейредо

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо прокомментировал победу Дейвисона Фигейредо над Джозефом Бенавидесом на турнире UFC Fight Night 169 в минувшие выходные. Фигейредо нокаутировал Бенавидеса, но не стал чемпионом в наилегчайшем весе, поскольку провалил взвешивание перед боем.
Напомним, Сехудо отказался от пояса в наилегчайшем весе в конце 2019 года, но недавно заявил, что намерен вернуться в дивизион.
«Я единственный боец в истории, которому удалось защитить пояс, сидя на диване. Парни, это дивизион Трипл Си.
Фигейредо должен был сделать вес. Бенавидес проиграл, но Дейвисона нельзя считать победителем. Я невероятно хочу с ним встретиться. Уже говорил, что готов подраться с ним и с Жозе Алду в один вечер. Дайте мне шанс сотворить историю», — цитирует бойца BJPenn.
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