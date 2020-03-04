«Размер имеет значение». Эдвардс не видит успешного будущего Макгрегора в полусреднем весе

Боец UFC Леон Эдвардс считает, что у бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора нет шансов на успех в полусреднем весе.



«Если говорить о борьбе и грепплинге, то размер имеет значение. Конор слишком маленький. Размер может сыграть важную роль, если ты являешься ударником, который прыгает между дивизионами. Я говорил с Макгрегором несколько раз. Думаю, он вернётся в лёгкий вес. Я не вижу его в титульном поединке в полусреднем весе.

Я готов отдать должное Конору, он превосходно выглядел в поединке с Серроне. Если он останется в полусреднем весе, то это будет бой против кого-то вроде Нэйта Диаса. Я не могу представить себе поединок Макгрегора с кем-то из первой тройки полусреднего веса. Думаю, что его ждёт бой либо с Нурмагомедовым, либо с Диасом», — приводит слова Леона Эдвардса Metro.