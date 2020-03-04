«Размер имеет значение». Эдвардс не видит успешного будущего Макгрегора в полусреднем весе

Боец UFC Леон Эдвардс считает, что у бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора нет шансов на успех в полусреднем весе.
«Если говорить о борьбе и грепплинге, то размер имеет значение. Конор слишком маленький. Размер может сыграть важную роль, если ты являешься ударником, который прыгает между дивизионами. Я говорил с Макгрегором несколько раз. Думаю, он вернётся в лёгкий вес. Я не вижу его в титульном поединке в полусреднем весе.
Я готов отдать должное Конору, он превосходно выглядел в поединке с Серроне. Если он останется в полусреднем весе, то это будет бой против кого-то вроде Нэйта Диаса. Я не могу представить себе поединок Макгрегора с кем-то из первой тройки полусреднего веса. Думаю, что его ждёт бой либо с Нурмагомедовым, либо с Диасом», — приводит слова Леона Эдвардса Metro.
- 4 марта 2020
-
18:27
-
18:01
-
16:24
-
16:13
-
15:41
-
15:11
-
14:04
-
13:52
-
12:33
-
12:01
-
11:00
-
10:21
-
09:38
-
08:53
-
00:49
- 3 марта 2020
-
23:58
-
23:11
-
21:52
-
20:23
-
19:45
-
18:48
-
18:32
-
18:00
-
16:12
-
15:30
-
14:50
-
14:12
-
13:31
-
13:05
-
12:25
-
11:00
-
10:14
-
09:16
-
00:48
- 2 марта 2020
-
23:47