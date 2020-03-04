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Емельяненко и Кадыров принесли извинения Канделаки

Емельяненко и Кадыров принесли извинения Канделаки
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Генеральный продюсер «Матч ТВ», известная журналистка Тина Канделаки опубликовала в своих социальных сетях видео, записанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым и российским бойцом ММА Александром Емельяненко. Кадыров и Емельяненко извинились перед Канделаки за недавний выпад — накануне Емельяненко назвал Канделаки «полной дурой».

Рамзан Кадыров: «Мы сегодня с Сашей вышли на свежий воздух. И солнце прямо над головой. Мы сегодня с Александром очередной косяк запороли».

Александр Емельяненко: «Не сегодня, а вчера. Чуть-чуть вспылил. Ладно, Тина, не взыщи!»

Р.К.: «Мы на 8 Марта цветы даже отправим тебе».

А.Е.: «Приношу свои извинения, что так отреагировал на твоё интервью».

Р.К.: «И свои тоже, Тина, ты лучшая. Она простит нас, точно. Тина хорошая. Мы приедем. Мы неплохие парни сейчас, совсем другие».

А.Е.: «Я совсем другой».

Р.К.: «Я тоже».

А.Е.: «Я хороший».

Р.К.: «Назло врагам, на радость друзьям. «Ахмат» — сила».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Конфликт Канделаки и Александра Емельяненко начался после того, как Тина назвала спортсмена «трудным ребёнком ММА» и заявила, что он нуждается в общении с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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