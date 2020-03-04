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Пётр Ян проведёт бой с Мораесом на турнире UFC в Казахстане в июне 2020 года

Пётр Ян проведёт бой с Мораесом на турнире UFC в Казахстане в июне 2020 года
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян проведёт следующий поединок на турнире организации в Нур-Султане (Казахстан) 13 июня 2020 года, сообщает MMAJunkie. Соперником Петра Яна станет первый номер рейтинга Марлон Мораес.

Пока турнир по-прежнему не анонсирован UFC.

Марлон Мораес выиграл пять из шести последних поединков. В июне 2019 года он потерпел поражение в титульном поединке против Генри Сехудо. В последний раз Мораес выходил в октагон 14 декабря 2019 года, победив Жозе Алду.

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC, в последнем поединке он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.

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