А. Емельяненко подтвердил, что проведёт летом бой с Минеевым по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подтвердил, что летом 2020 года планирует провести поединок по правилам бокса против другого российского бойца ММА Владимира Минеева.



«Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.



Напомним, Александр Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым на 107-м номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля.



На счету 38-летнего Александра Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, 7 поражений и одна ничья в ММА. У 29-летнего Владимира Минеева 12 побед, одно поражение и одна ничья.