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А. Емельяненко подтвердил, что проведёт летом бой с Минеевым по правилам бокса

А. Емельяненко подтвердил, что проведёт летом бой с Минеевым по правилам бокса
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подтвердил, что летом 2020 года планирует провести поединок по правилам бокса против другого российского бойца ММА Владимира Минеева.

«Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.

Напомним, Александр Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым на 107-м номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля.

На счету 38-летнего Александра Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, 7 поражений и одна ничья в ММА. У 29-летнего Владимира Минеева 12 побед, одно поражение и одна ничья.

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