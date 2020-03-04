А. Емельяненко подтвердил, что проведёт летом бой с Минеевым по правилам бокса
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подтвердил, что летом 2020 года планирует провести поединок по правилам бокса против другого российского бойца ММА Владимира Минеева.
«Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.
Напомним, Александр Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым на 107-м номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля.
На счету 38-летнего Александра Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, 7 поражений и одна ничья в ММА. У 29-летнего Владимира Минеева 12 побед, одно поражение и одна ничья.
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