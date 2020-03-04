Стал известен состав женской сборной России по боксу на олимпийский отбор

Тренерский штаб женской сборной России по боксу во главе с Иваном Шидловским во время сбора на подмосковной спортивной базе на «Озеро Круглое» объявил состав команды для участия на европейской олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Соревнования у женщин пройдут в пяти весовых категориях, и состав сборной России выглядит следующим образом:



Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг);

Людмила Воронцова (до 57 кг);

Екатерина Дынник (до 60 кг);

Саадат Далгатова (до 69 кг);

Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).



Ранее был объявлен состав мужской сборной России. Соревнования у мужчин пройдут в восьми весовых категориях.



Олимпийский игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.