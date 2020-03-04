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Стал известен состав женской сборной России по боксу на олимпийский отбор

Стал известен состав женской сборной России по боксу на олимпийский отбор
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Тренерский штаб женской сборной России по боксу во главе с Иваном Шидловским во время сбора на подмосковной спортивной базе на «Озеро Круглое» объявил состав команды для участия на европейской олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования у женщин пройдут в пяти весовых категориях, и состав сборной России выглядит следующим образом:

Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг);
Людмила Воронцова (до 57 кг);
Екатерина Дынник (до 60 кг);
Саадат Далгатова (до 69 кг);
Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Ранее был объявлен состав мужской сборной России. Соревнования у мужчин пройдут в восьми весовых категориях.

Олимпийский игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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