Стал известен состав женской сборной России по боксу на олимпийский отбор

Тренерский штаб женской сборной России по боксу во главе с Иваном Шидловским во время сбора на подмосковной спортивной базе на «Озеро Круглое» объявил состав команды для участия на европейской олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Соревнования у женщин пройдут в пяти весовых категориях, и состав сборной России выглядит следующим образом:
Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг);
Людмила Воронцова (до 57 кг);
Екатерина Дынник (до 60 кг);
Саадат Далгатова (до 69 кг);
Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).
Ранее был объявлен состав мужской сборной России. Соревнования у мужчин пройдут в восьми весовых категориях.
Олимпийский игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
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