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Фьюри: побил Уайлдера в первый раз, затем во второй и точно смогу сделать это в третий

Фьюри: побил Уайлдера в первый раз, затем во второй и точно смогу сделать это в третий
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о будущем реванше с Деонтеем Уайлдером.

«Уайлдер говорил, что он каждый день тренируется в жилете весом 20 кг. Я знаю, зачем это — у каждого бойца в голове должна быть причина, по которой он проиграл. Но боец никогда не признает то, что он не был достаточно хорош и проиграл лучшему боксёру. Большинство ищет отговорки. Я побил Уайлдера в первый раз, затем во второй и точно смогу сделать это в третий.

Уайлдер — достойный соперник, у него огромная нокаутирующая мощь. Его нельзя списывать со счетов», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, Фьюри стал единственным боксёром в истории профессионального бокса, которому удалось прервать доминирование чемпионов с десятью и более защитами титулов.

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