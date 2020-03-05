А. Емельяненко заявил, что готов одновременно подраться с Исмаиловым и Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о готовности провести поединок с Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, даже если они оба одновременно выйдут на бой.
Напомним, Емельяненко сразится с Исмаиловым на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля. Вчера, 4 марта, стало известно, что он договорился о бое с Минеевым и что поединок пройдёт летом 2020 года.
«Магомед, я изучил тебя в интернете и вижу, что ты неплохой парень. Мне очень жалко будет бить твою лысую голову. Но это спорт, не обессудь.
Ты можешь взять себе в помощники своего друга Минеева, с которым вы чего-то бодаетесь. Вдвоём выходите, я вас обоих побью. Зови его на помощь», — сказал Емельяненко.
Если у вас не отображается видеообращение Емельяненко, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
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