Президент UFC предрёк Петру Яну звёздную карьеру

По мнению президента UFC Дэны Уайта, российского бойца смешанных единоборств Петра Яна ожидает большое будущее.
В настоящий момент 27-летний Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, располагается на третьем месте в официальном рейтинге бойцов соответствующего дивизиона. Обладателем пояса является американец Генри Сехудо, а первые два места в рейтинге занимают Марлон Мораес и Алджамейн Стерлинг.
«Пётр Ян на пути к очень звёздной карьере. Однажды и Пётр Ян будет там, где Жозе Алду, и с ним захотят драться», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, Алду, шестой номер рейтинга легчайшего дивизиона, ожидает поединок с Сехудо. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Бразилии 9 мая.
На счету Яна 14 побед (в том числе 6 нокаутом) и одно поражение в смешанных единоборствах.
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