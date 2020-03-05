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Российский боец UFC Царукян сразится с бывшим соперником Махачева

Российский боец UFC Царукян сразится с бывшим соперником Махачева
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, проведёт бой с бразильцем Дави Рамосом на турнире UFC в Портленде, который состоится 11 апреля.

«Мы проведём бой с Царукяном 11 апреля», — приводит слова Рамоса ТАСС.

Главным боем турнира UFC в Портленде станет поединок Алистара Оверима и Уолта Харриса.

Последним соперником 23-летнего Царукяна был Оливье Обен-Мерсье. Россиянин победил канадца единогласным решением судей в поединке, состоявшемся в июле 2019 года. 33-летний Рамос последний бой провёл с россиянином Исламом Махачевым, который победил его единогласным решением судей в сентябре 2019 года.

На счету Царукяна 14 побед и 2 поражения. У Рамоса 10 побед и 3 поражения.

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