Менеджер Яна: если Пётр победит Мораеса, то станет претендовать на пояс

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, выразил уверенность, что его подопечный в случае победы над Марлоном Мораесом получит шанс побороться за чемпионский пояс в легчайшем весе, обладателем которого является американец Генри Сехудо.
Поединок Яна и Мораеса официально ещё не утверждён, однако ожидается, что он пройдёт на турнире UFC в Казахстане 13 июня.
«Поединок с Марлоном Мораесом в главном бою вечера — это то, чего мы хотели, и мы рады, что в UFC удовлетворили нашу просьбу. Сейчас осталось договориться по условиям, и тогда контракты будут подписаны, а бой — официально утверждён.
Пока нет стопроцентной ясности, где именно пройдёт этот бой, потому что турнир в Казахстане ещё официально не анонсировали. Но если этот бой возглавит шоу в Нур-Султане, то это будет большим и очень приятным бонусом для нас.
Думаю, что в случае победы в этом поединке Пётр обойдёт всех остальных в гонке за титул и станет следующим претендентом на бой за пояс», — цитирует менеджера пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
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