Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Менеджер Яна: если Пётр победит Мораеса, то станет претендовать на пояс

Менеджер Яна: если Пётр победит Мораеса, то станет претендовать на пояс
Бокс/ММА / UFC 0

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, выразил уверенность, что его подопечный в случае победы над Марлоном Мораесом получит шанс побороться за чемпионский пояс в легчайшем весе, обладателем которого является американец Генри Сехудо.

Поединок Яна и Мораеса официально ещё не утверждён, однако ожидается, что он пройдёт на турнире UFC в Казахстане 13 июня.

«Поединок с Марлоном Мораесом в главном бою вечера — это то, чего мы хотели, и мы рады, что в UFC удовлетворили нашу просьбу. Сейчас осталось договориться по условиям, и тогда контракты будут подписаны, а бой — официально утверждён.

Пока нет стопроцентной ясности, где именно пройдёт этот бой, потому что турнир в Казахстане ещё официально не анонсировали. Но если этот бой возглавит шоу в Нур-Султане, то это будет большим и очень приятным бонусом для нас.

Думаю, что в случае победы в этом поединке Пётр обойдёт всех остальных в гонке за титул и станет следующим претендентом на бой за пояс», — цитирует менеджера пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Президент UFC предрёк Петру Яну звёздную карьеру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020