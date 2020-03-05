Порье и Хукер договорились о бое

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, следующий поединок проведёт с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером, утверждает MMAJunkie.
Сообщается, что поединок Порье и Хукера станет главным событием турнира UFC в Сан-Диего, который пройдёт 16 мая. Официально бой ещё не утверждён.
31-летний Порье последний поединок провёл в сентябре 2019 года, его соперником был российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов. Россиянин победил Порье, успешно применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Всего на счету американца 32 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед (в том числе 13 нокаутом) и потерпел шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. У 30-летнего Хукера 20 побед и 8 поражений в MMA.
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