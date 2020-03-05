Волков анонсировал следующий бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, дал понять, что уже знает, с кем проведёт следующий поединок, но не стал называть имя соперника, поскольку контракт ещё не подписан.

«Друзья, хорошие новости! Намечается большой бой! Имя соперника, дату и место смогу анонсировать после подписания контракта, но я уверен, что вам понравится! Как вы думаете, кто это может быть?» — написал боец в своём «инстаграме».

Последний поединок 31-летний Волков провёл на турнире UFC Fight Night в Москве в ноябре 2019 года. Россиянин победил американца Грега Харди единогласным решением судей. Всего на его счету 39 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу и потерпел восемь поражений.