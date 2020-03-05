Канделаки — об извинениях А. Емельяненко: «Ахмат» — сила. Не держу зла на Сашу
Генеральный продюсер «Матч ТВ», известная журналистка Тина Канделаки приняла извинения бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
«Я же говорю, «Ахмат» — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости», — написала Канделаки на своей странице в «Телеграме».
Напомним, 3 марта между Тиной Канделаки и Александром Емельяненко произошёл конфликт. Журналистка назвала бойца «трудным ребёнком ММА» и заявила, что он нуждается в Рамзане Кадырове. Емельяненко в ответ назвал Канделаки «полной дурой».
Уже вчера, 4 марта, Александр и глава Чечни Рамзан Кадыров записали совместное видео, в котором принесли извинения Канделаки. Емельяненко признался, что «вспылил».
Емельяненко и Кадыров принесли извинения Канделаки
Канделаки: А. Емельяненко нуждается в воспитании. В «Ахмате» с этим блестяще справятся
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