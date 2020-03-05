Адесанья: меня не волнует коронавирус. Я переболел малярией восемь раз

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что вокруг вспышки коронавируса создан искусственный ажиотаж. По словам нигерийца, малярия, которой он переболел восемь раз, куда более опасное заболевание.

«Сколько людей стали жертвами коронавируса? А сколько людей заболело? Вокруг этой болезни создан ажиотаж. В аэропорту я тоже пользовался маской, но, в конце концов, я тот, кто восемь раз переболел малярией.

У меня немного другая генетика. Не поймите меня неправильно, но меня не волнует проблема коронавируса, это не влияет на меня. Малярия — самый убийственный вирус, разве нет? Вся ситуация вокруг коронавируса просто дерьмовая», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.

Ранним утром 8 марта по московскому времени Исраэль выступит на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе, где будет защищать титул от посягательств Йоэля Ромеро.