Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ромеро: хочу доказать, что возраст — это только цифра

Ромеро: хочу доказать, что возраст — это только цифра
Бокс/ММА / UFC 0

Претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе, ветеран лиги 42-летний Йоэль Ромеро поделился мыслями о своём возрасте и шансе стать одним из самых возрастных чемпионов в истории промоушена.

«Хочу доказать, что никаких ограничений не существует, что возраст — это только цифра. Думаю, с верой в свои силы можно добиться чего угодно. Если ты соблюдаешь дисциплину, не тратишь попусту эмоции и живёшь согласно своим убеждениям, то нет ничего невозможного», — приводит слова Ромеро MMA Fighting.

Ранним утром 8 марта по московскому времени Йоэль Ромеро примет участие в главном поединке турнира UFC 248, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе. Кубинец встретится с чемпионом лиги Исраэлем Адесаньей и попробует отобрать у него пояс.

Ромеро может выиграть пояс UFC в 42 года. В истории бывали и более старые чемпионы
Кубинский феномен поражает своей физической формой. Йоэль собирается драться ещё 10 лет.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020