Ромеро: хочу доказать, что возраст — это только цифра
Претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе, ветеран лиги 42-летний Йоэль Ромеро поделился мыслями о своём возрасте и шансе стать одним из самых возрастных чемпионов в истории промоушена.
«Хочу доказать, что никаких ограничений не существует, что возраст — это только цифра. Думаю, с верой в свои силы можно добиться чего угодно. Если ты соблюдаешь дисциплину, не тратишь попусту эмоции и живёшь согласно своим убеждениям, то нет ничего невозможного», — приводит слова Ромеро MMA Fighting.
Ранним утром 8 марта по московскому времени Йоэль Ромеро примет участие в главном поединке турнира UFC 248, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе. Кубинец встретится с чемпионом лиги Исраэлем Адесаньей и попробует отобрать у него пояс.
Ромеро может выиграть пояс UFC в 42 года. В истории бывали и более старые чемпионы
Кубинский феномен поражает своей физической формой. Йоэль собирается драться ещё 10 лет.
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