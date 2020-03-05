Ромеро: хочу доказать, что возраст — это только цифра

Претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе, ветеран лиги 42-летний Йоэль Ромеро поделился мыслями о своём возрасте и шансе стать одним из самых возрастных чемпионов в истории промоушена.

«Хочу доказать, что никаких ограничений не существует, что возраст — это только цифра. Думаю, с верой в свои силы можно добиться чего угодно. Если ты соблюдаешь дисциплину, не тратишь попусту эмоции и живёшь согласно своим убеждениям, то нет ничего невозможного», — приводит слова Ромеро MMA Fighting.

Ранним утром 8 марта по московскому времени Йоэль Ромеро примет участие в главном поединке турнира UFC 248, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе. Кубинец встретится с чемпионом лиги Исраэлем Адесаньей и попробует отобрать у него пояс.