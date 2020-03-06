Арестован президент Федерации ММА Оренбуржья. Его подозревают в краже нефтепродуктов

В Оренбуржье арестован президент областной федерации ММА Виктор Фролов, сообщает издание «Аргументы и факты в Оренбурге». Функционера подозревают в членстве в преступной группировке, организовавшей хищение нефти и газа с местных предприятий.

Незаконные врезки были обнаружены прямо на территории заводов. Когда они были установлены, пока не известно. Стражам порядка предстоит оценить ущерб и объёмы похищенных ресурсов.

В Федерации ММА Оренбуржья подтвердили арест Фролова. Слова поддержки подозреваемому выразил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

«За годы работы Виктор Фролов с нуля построил в Оренбурге одну из самых сильных региональных федераций ММА в России. Под его началом дорогу в спорт обрели десятки молодых бойцов, которые завоевали титулы на российской и европейской арене. Виктор Петрович уделяет большое внимание и детскому спорту. Он вложил огромные силы и средства в развитие секций и ДЮСШ. Многие ребята благодаря нему получили возможность приобщиться к спорту, завоевать первые медали и почувствовать вкус победы.

Вклад Виктора Петровича Фролова в развитие спорта неоценим, а блестящие результаты спортсменов Федерации очевидны. Многие, завершив любительскую карьеру, перешли в профессиональный спорт, и, благодаря поддержке Виктора Фролова, попали в самый популярный промоушен — UFC.

Работу Виктора Петровича высоко оценивают коллеги. Под эгидой Федерации в Оренбурге каждый год проходит международный профессиональный турнир М-1 Challenge, а также десятки любительских турниров по смешанному боевому единоборству. Я лично выражаю Виктору Петровичу свою поддержку. Человек, полностью посвятивший себя развитию спорта. Надеюсь, что всё разрешится справедливо", — написал Габдуллин на своей странице в «Инстаграме».