Источник: Волков встретится с Блейдсом
4 марта боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков дал понять, что уже знает имя следующего соперника. По сведениям корреспондента Sports.ru Алексея Сафонова, им станет Кёртис Блейдс. Предположительно встреча бойцов состоится на турнире в Канаде в июне.
Волков провёл предыдущий поединок 9 ноября 2019 года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он единогласным решением судей победил Грега Харди. На данный момент Александр занимает седьмое место в рейтинге организации.
Что касается Блейдса, то американец последний раз появлялся в октагоне 25 января 2020 года. На турнире в Роли (Северная Каролина, США) он нокаутировал Джуниора дос Сантоса уже во втором раунде. Кёртис занимает третье место в рейтинге в тяжёлом весе.
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