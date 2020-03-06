Источник: Волков встретится с Блейдсом

4 марта боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков дал понять, что уже знает имя следующего соперника. По сведениям корреспондента Sports.ru Алексея Сафонова, им станет Кёртис Блейдс. Предположительно встреча бойцов состоится на турнире в Канаде в июне.

Волков провёл предыдущий поединок 9 ноября 2019 года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он единогласным решением судей победил Грега Харди. На данный момент Александр занимает седьмое место в рейтинге организации.

Что касается Блейдса, то американец последний раз появлялся в октагоне 25 января 2020 года. На турнире в Роли (Северная Каролина, США) он нокаутировал Джуниора дос Сантоса уже во втором раунде. Кёртис занимает третье место в рейтинге в тяжёлом весе.