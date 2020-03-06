Анкалаев с Куцелабой проведут реванш в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

В UFC назначили второй поединок россиянина Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы. Бой пройдёт на турнире организации в Бруклине 18 апреля. Об этом сообщил менеджер Анкалаева Али Абдель-Азиз.

Бойцы провели поединок в ночь на 1 марта мск на турнире UFC в Норфолке. Анкалаев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, однако молдавский спортсмен остался недоволен решением судьи остановить поединок раньше времени, считая, что для этого не было причин. Позднее в Атлетической комиссии штата Виргиния сообщили, что не исключают вариант с пересмотром результата боя.

«Это верно, будет реванш», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.

Напомним, главным событием турнира UFC 249 в Бруклине станет бой за титул чемпиона в лёгком весе с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.