Анкалаев с Куцелабой проведут реванш в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

В UFC назначили второй поединок россиянина Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы. Бой пройдёт на турнире организации в Бруклине 18 апреля. Об этом сообщил менеджер Анкалаева Али Абдель-Азиз.
Бойцы провели поединок в ночь на 1 марта мск на турнире UFC в Норфолке. Анкалаев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, однако молдавский спортсмен остался недоволен решением судьи остановить поединок раньше времени, считая, что для этого не было причин. Позднее в Атлетической комиссии штата Виргиния сообщили, что не исключают вариант с пересмотром результата боя.
«Это верно, будет реванш», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.
Напомним, главным событием турнира UFC 249 в Бруклине станет бой за титул чемпиона в лёгком весе с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
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