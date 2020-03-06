Нурмагомедов показал, как умеет отжиматься. Видео

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он умеет отжиматься от пола. В настоящее время 31-летний россиянин пребывает в Калифорнии, где готовится к поединку с 35-летним американцем Тони Фергюсоном. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине, намеченном на 18 апреля.

«Только тяжёлая работа даёт результат», — подписал Нурмагомедов видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. У Фергюсона 25 побед и 3 поражения в 28 поединках в MMA.

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