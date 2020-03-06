Чемпион UFC Адесанья оценил шансы участников боя Хабиб — Фергюсон

Новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья, действующий чемпион UFC в средней весовой категории, рассказал об ожиданиях от поединка обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, который будет его следующим соперником. Напомним, поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

По мнению Адесаньи, у бойцов примерно равные шансы на победу.

«Как мне кажется, 50 на 50. У каждого из них есть навыки, которые помешают проявить сопернику его навыки», — сказал боец на пресс-конференции.

Адесанья признался, что ему очень хочется увидеть бой Хабиб — Фергюсон, который не раз срывался в предыдущие годы по различным причинам.

«Молю богов MMA, чтобы бой наконец-то состоялся. Это уже пятая или шестая попытка», — сказал он.

Следующим соперником Адесаньи станет кубинец Йоэль Ромеро. Бойцы сразятся на турнире UFC 248 в ночь с 7 на 8 марта мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Исраэль Адесанья — Йоэль Ромеро.

Нурмагомедов показал, как умеет отжиматься. Видео