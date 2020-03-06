Пётр Ян ещё не подписал контракт на бой с Мораесом

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, чьим следующим соперником должен стать бразилец Марлон Мораес, рассказал, что уже получил контракт на поединок, но ещё не подписал его. Ожидается, что бой Яна и Мораеса возглавит кард турнира UFC в Казахстане 13 июня.

«Мы уже получили контракт на бой. Думаю, что Мораес тоже. Утрясаем формальности, и я думаю, что в ближайшее время UFC официально объявит наш бой.

Бой с Мораесом будет пятираундовым и возглавит турнир. Это заявка на победу. Уверен, что наш поединок будет очень зрелищным», — цитирует Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Действующим чемпионом UFC в легчайшем весе является американец Генри Сехудо. Следующим его соперником станет бразилец Жозе Алду.

«В шутку написал, что проигравший будет драться с Сехудо. Подколол его. На самом деле я не знаю, будет ли победитель нашей пары драться за пояс. Я думаю, что всё зависит от того, как пройдёт бой, кто победит.

Я не хочу говорить, что Алду не заслуживает этого боя. Напротив, он известный, легендарный боец. Значит, так надо. Мне надо ещё раз доказать, что я лучший, что я готов драться за пояс», — добавил Ян.