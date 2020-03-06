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Пётр Ян ещё не подписал контракт на бой с Мораесом

Пётр Ян ещё не подписал контракт на бой с Мораесом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, чьим следующим соперником должен стать бразилец Марлон Мораес, рассказал, что уже получил контракт на поединок, но ещё не подписал его. Ожидается, что бой Яна и Мораеса возглавит кард турнира UFC в Казахстане 13 июня.

«Мы уже получили контракт на бой. Думаю, что Мораес тоже. Утрясаем формальности, и я думаю, что в ближайшее время UFC официально объявит наш бой.

Бой с Мораесом будет пятираундовым и возглавит турнир. Это заявка на победу. Уверен, что наш поединок будет очень зрелищным», — цитирует Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Действующим чемпионом UFC в легчайшем весе является американец Генри Сехудо. Следующим его соперником станет бразилец Жозе Алду.

«В шутку написал, что проигравший будет драться с Сехудо. Подколол его. На самом деле я не знаю, будет ли победитель нашей пары драться за пояс. Я думаю, что всё зависит от того, как пройдёт бой, кто победит.

Я не хочу говорить, что Алду не заслуживает этого боя. Напротив, он известный, легендарный боец. Значит, так надо. Мне надо ещё раз доказать, что я лучший, что я готов драться за пояс», — добавил Ян.

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