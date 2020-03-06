Минеев заявил, что готов побить А. Емельяненко по любым правилам

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев ещё раз опроверг подлинность интервью, в котором ему приписывают слова о том, что Александр Емельяненко сидел в тюрьме «на положении петуха», а также заявил, что готов выйти и сразиться с ним по любым правилам. Ранее Минеев назвал фейком приписанные ему оскорбления в адрес бойца.

«О жизни АЕ на зоне не рассуждал и не собираюсь, все последние новости на этот счёт — провокация. Но в обычной жизни готов его побить. По любым правилам», — написал Минеев в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фото Минеева с Емельяненко, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Напомним, спортсмены договорились провести поединок, который должен пройти летом 2020 года.

Минеев назвал фейком приписанные ему оскорбления в адрес А. Емельяненко