Альварес сразится с Сондерсом 2 мая

Мексиканский боксёр Сауль Альварес следующий поединок проведёт с непобеждённым британцем Билли Джо Сондерсом, действующим чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Бой состоится в Лас-Вегасе 2 мая. Об этом сообщил портал BoxingScene, ссылаясь на собственные источники.
Последний поединок 29-летний Альварес провёл в ноябре 2019 года, победив россиянина Сергея Ковалёва нокаутом в 11-м раунде. Всего на счету мексиканца 56 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 53 победы (в том числе 36 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё два поединка завершились вничью.
30-летний Сондерс провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед (в том числе 14 нокаутом). В ноябре 2019 года он победил аргентинца Марсело Эстебана Косереса техническим нокаутом в 11-м раунде.
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