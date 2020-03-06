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Альварес сразится с Сондерсом 2 мая

Альварес сразится с Сондерсом 2 мая
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Мексиканский боксёр Сауль Альварес следующий поединок проведёт с непобеждённым британцем Билли Джо Сондерсом, действующим чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Бой состоится в Лас-Вегасе 2 мая. Об этом сообщил портал BoxingScene, ссылаясь на собственные источники.

Последний поединок 29-летний Альварес провёл в ноябре 2019 года, победив россиянина Сергея Ковалёва нокаутом в 11-м раунде. Всего на счету мексиканца 56 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 53 победы (в том числе 36 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё два поединка завершились вничью.

30-летний Сондерс провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед (в том числе 14 нокаутом). В ноябре 2019 года он победил аргентинца Марсело Эстебана Косереса техническим нокаутом в 11-м раунде.

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