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Нуньес встретится со Спенсер. Бой пройдёт в полулёгком весе

Нуньес встретится со Спенсер. Бой пройдёт в полулёгком весе
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт следующий поединок 9 мая на турнире UFC 250, проведение которого запланировано в Сан-Паулу (Бразилия).

Нуньес предстоит первая защита титула в полулёгком дивизионе, спортсменка померится силами с экс-чемпионкой промоушена Invicta FC Фелисией Спенсер, сообщает MMA Fighting.

Напомним, Нуньес завоевала титул в полулёгком дивизионе ещё в 2018 году, когда нокаутировала Крис Сайборг. Минувшая встреча Аманды датирована декабрём 2019 года, тогда она уверенно победила Жермейн де Рандами.

Что касается Спенсер, то Фелисия в минувшем бою нокаутировала Зару Фаирн дос Сантос. Всего в UFC она провела три встречи, победив в двух из них. Единственное в карьере поражение канадка потерпела от Крис Сайборг.

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