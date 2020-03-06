Блейдс подтвердил, что встретится с Волковым. Бой состоится 20 июня
Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс подтвердил, что его следующим соперником станет Александр Волков. Об этом спортсмен написал на своей странице в «Инстаграме». Встреча состоится 20 июня в городе Саскатун (провинция Саскачеван, Канада).
Блейд в настоящее время занимает третье место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Последний раз он появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда Кёртис стал участником главного события турнира в Роли (штат Северная Каролина, США) и нокаутировал экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.
Волков на настоящий момент занимает седьмое место в рейтинге организации. Предыдущий поединок он провёл в ноябре минувшего года. Тогда он решением судей победил Грега Харди.
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