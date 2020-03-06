Хабиб — Фергюсон. Трансляция пресс-конференции состоится 7 марта
Завтра, 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе состоится первая пресс-конференция, посвящённая титульному поединку между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном. Ориентировочно, начало мероприятие запланировано на 02:00.
Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна на канале UFC Russia в YouTube.
Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Эта встреча возглавит турнир UFC 249. И Хабиб, и Тони идут на серии из двенадцати побед. Ранее в истории UFC никогда не было поединка, когда в октагоне встречались бы бойцы с такими показателями.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиб — Фергюсон.
Сегодня Хабиб посмотрит в глаза самому грозному сопернику. Пресс-конференция к UFC 249
Нурмагомедов и Фергюсон подерутся 18 апреля, а сегодня, впервые за долгое время, они получат возможность пообщаться лично.
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