Хабиб — Фергюсон. Трансляция пресс-конференции состоится 7 марта

Завтра, 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе состоится первая пресс-конференция, посвящённая титульному поединку между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном. Ориентировочно, начало мероприятие запланировано на 02:00.

Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна на канале UFC Russia в YouTube.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Эта встреча возглавит турнир UFC 249. И Хабиб, и Тони идут на серии из двенадцати побед. Ранее в истории UFC никогда не было поединка, когда в октагоне встречались бы бойцы с такими показателями.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиб — Фергюсон.