Девушки-бойцы Аманда Нуньес и Нина Ансарофф ждут ребёнка

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила, что к середине сентября у неё и её партнёрши появится ребёнок. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в «Твиттере».

Бразильянка призналась, что её партнёрша, также боец UFC Нина Ансарофф, беременна. Некоторое время назад девушки договорились, что именно Ансарофф будет вынашивать ребёнка. Пара ждёт дочку.

Соответствующий твит можно посмотреть на странице Нуньес в социальной сети.

Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что Нуньес следующий поединок проведёт против Фелисии Спенсер. Встреча состоится 9 мая на турнире UFC 250 в Сан-Паулу (Бразилия). Аманда будет защищать титул чемпионки в полулёгкой весовой категории. Для неё это будет первая защита пояса в этом дивизионе.