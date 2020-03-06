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Источник: Уайлдер согласился получить консультацию у Джорджа Формана

Источник: Уайлдер согласился получить консультацию у Джорджа Формана
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер согласился получить консультацию легендарного экс-чемпиона мира Джорджа Формана, сообщает Boxingnews24.

Деонтей готов выслушать идеи Формана относительно изменений в подготовке к поединкам. Легендарный ветеран предложил Уайлдеру помощь после того, как тот проиграл техническим нокаутом Тайсону Фьюри уже в седьмом раунде и потерял звание чемпиона мира. То было первое поражение американца в профессиональной карьере.

Напомним, что Деонтей Уайлдер уже согласился провести реванш с Фьюри. Предположительно, их третья встреча пройдёт летом 2020 года.

Отметим, что Тайсон Фьюри также планирует в скором времени провести объединительный поединок с чемпионом мира Энтони Джошуа.

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