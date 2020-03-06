Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Сегодня, 6 марта, в Казахстане проходит турнир по смешанным единоборствам ACA 105. В его соглавном событии выступил известный российский боец Расул Мирзаев. Его соперником был Арман Оспанов.
Поединок не продлился и трёх минут. В одном из эпизодов Оспанов поймал наступающего соперника на контратаке и точным ударом повалил на канвас. Мирзаев пытался защищаться при помощи ног, но в конечном итоге пропустил размашистый удар точно в голову и заставил вмешаться рефери, который и принял решение остановить схватку.
Это поражение стало для Мирзаева вторым кряду. В сентябре минувшего года он тяжелейшим нокаутом проиграл Шамилю Шахбулатову.
Всего на счету 33-летнего бойца 21 поединок в ММА, 18 из них были победными.
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