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Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Сегодня, 6 марта, в Казахстане проходит турнир по смешанным единоборствам ACA 105. В его соглавном событии выступил известный российский боец Расул Мирзаев. Его соперником был Арман Оспанов.

Поединок не продлился и трёх минут. В одном из эпизодов Оспанов поймал наступающего соперника на контратаке и точным ударом повалил на канвас. Мирзаев пытался защищаться при помощи ног, но в конечном итоге пропустил размашистый удар точно в голову и заставил вмешаться рефери, который и принял решение остановить схватку.

Это поражение стало для Мирзаева вторым кряду. В сентябре минувшего года он тяжелейшим нокаутом проиграл Шамилю Шахбулатову.

Всего на счету 33-летнего бойца 21 поединок в ММА, 18 из них были победными.

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