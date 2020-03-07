Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Трансляция пресс-конференции начнётся в 02:00

Сегодня, 7 марта, по московскому времени в Лас-Вегасе состоится первая пресс-конференция, посвящённая титульному поединку между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном. Начало мероприятия запланировано на 02:00.
Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна на канале UFC Russia в YouTube.
Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Эта встреча возглавит турнир UFC 249.
Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне в сентябре 2019 года, тогда он досрочно победил Дастина Порье. Что касается Фергюсона, то он в предыдущей раз выступил в июне 2019 года на турнире в Чикаго, тогда он победил Дональда Серроне.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиб — Фергюсон.
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