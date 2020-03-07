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Абдурахимов остался без соперника на турнир UFC 249

Абдурахимов остался без соперника на турнир UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его карде должен выступить российский тяжеловес, десятый номер рейтинга Шамиль Абдурахимов. Предполагалось, что соперником опытного бойца станет перспективный француз Сириль Ганье. Но последний вынужден был сняться с турнира из-за проблем со здоровьем, сообщает MMA Fighting.

Таким образом, Адбурахимов пока остался без соперника на предстоящее шоу. Вместе с тем, в UFC пытаются подобрать для Шамиля нового оппонента.

Бой в апреле станет первым для россиянина с сентября минувшего года. Тогда он выступил на турнире в Абу-Даби и досрочно уступил Кёртису Блейдсу. Всего в UFC Абдурахимов провёл восемь встреч, победив в пяти из них.

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