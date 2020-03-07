А. Емельяненко пострелял из пулемёта
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как он умеет стрелять из пулемёта. Соответствующее видео он выложил на своей странице в «Инстаграме».
«Люблю стрелять из пулемёта», — написал спортсмен.
Видео доступно на странице Александра Емельяненко в социальной сети.
Напомним, на данный момент спортсмен пребывает в Грозном. Там он в клубе «Ахмат» проходит тренировочный лагерь и подготовку к противостоянию с Магомедом Исмаиловым. Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым возглавит турнир ACA 107, который состоится 3 апреля в Москве.
Это будет первое выступление Емельяненко в 2020 году. Предыдущий бой он провёл по правилам профессионального бокса, нокаутировав стронгмена Михаила Кокляева.
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