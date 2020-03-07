Нурмагомедов: Фергсюсон не нравится мне как человек, потому что он тупой

Чемпион UFC в лёгком весе 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов на первой пресс-конференции, посвящённой титульному бою с 36-летним американцем Тони Фергюсоном на UFC 249, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, рассказал, что его соперник заслужил этот бой.

«Фергюсон заслужил этот бой. Как боец, он заслужил бой. Но мне он не нравится как человек, потому что он тупой. Посмотрим, что случится 18 апреля.



Мне нравятся вызовы. Я дерусь с лучшими соперниками в мире. Чтобы построить своё наследие и закрепить его, я обязан победить Фергюсона. Ведь он один из лучших соперников», — сказал Хабиб на пресс-конференции.