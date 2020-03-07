Нурмагомедов – о бое с Мейвейзером: если он согласится на мои условия, мы можем подраться.

Чемпион UFC в лёгком весе 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов на первой пресс-конференции, посвящённой титульному бою с 36-летним американцем Тони Фергюсоном на UFC 249, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, рассказал о готовности провести бой с Флойдом Мейвейзером на определённых условиях.
«Я вообще не знаю, кто даст ему столько денег. Если Флойд хочет драться, мы можем сделать так — 11 раундов по боксу и 1 раунд по ММА. Если он согласен мы можем подраться. У Флойда серьёзное имя в спорте, у меня теперь тоже. Мы можем подраться и сделать кассу, но мои условия остаются прежними», — сказал Хабиб.
Фергсюсон выразил мнение, что Хабиб просто не выдержит 11 раундов против Мейвейзера, сказав, что россиянин не обладает достаточными навыками бокса, чтобы вообще в принципе соваться в ринг.
«Я тот кто вам нужен и жду вашего звонка, готов выйти в ринг в любой момент», — добавил Тони.
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