Нурмагомедов на дуэли взглядов пнул ногой чемпионский пояс Фергюсона

В Лас-Вегасе завершилась первая пресс-конференция, посвящённая поединку чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона.

В конце мероприятия бойцы должны были провести традиционную дуэль взглядов, но градус эмоций к тому моменту уже зашкаливал. Встав напротив Нурмагомедова, Фергюсон начал всячески провоцировать россиянина, вставал в боевую стойку, а также что-то ему говорил. Затем Фергюсон положил на пол пояс UFC, который он завоевал в бою с Кевином Ли в 2017 году, и снова что-то начал говорить Нурмагомедову.

В итоге Хабиб не выдержал, и с раздосадованным лицом, пнул ногой пояс Фергюсона так сильно, что тот едва не улетел за пределы сцены. Бойцы так и не сумели провести дуэль взглядов в её привычном понимании. Президент UFC Дэна Уайт дал сигнал охранникам, и те начали удерживать Фергюсона от дальнейших действий.