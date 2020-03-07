Нурмагомедов: я наслаждаюсь, когда мне удаётся измотать соперника и заставить его сдаться

Чемпион UFC в лёгком весе 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов на первой пресс-конференции, посвящённой титульному бою с 36-летним американцем Тони Фергюсоном на UFC 249, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, рассказал о своей тактике на этот бой.
«Есть ли что-то личное в этом бое, как в поединке с Макгрегором? Вы не можете быть слишком эмоциональны и должны сосредоточиться, когда выходите в клетку. Должна быть сосредоточенность для того, чтобы размазать своего соперника. Я наслаждаюсь и мне нравится, когда удаётся измотать своего соперника и заставить его сдаться.
Тони – очень крепкий парень. Он лучше многих из тех, с кем я дрался. Но посмотрим, что случится 18 апреля. Этот парень вполне возможно мог бы стать лучшим легковесом всех времён, но на мой взгляд, он уже достаточно стар», — сказал Хабиб.
После слов о своём возрасте Фергсюсон ответил: «Будешь говорить такие вещи, когда сможешь меня перебороть, переработать и победить. Сейчас просто помолчи».
«Люди все равно будут говорить, о том что он старый, когда я заставлю валяться его на канвасе, когда заставлю его постучать и размажу его в октагоне», — добавил Нурмагомедов.
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