Нурмагомедов – Фергюсону: ты не мексиканец, а калифорниец. Это не одно и то же

Чемпион UFC в лёгком весе 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов на первой пресс-конференции, посвящённой титульному бою с 36-летним американцем Тони Фергюсоном на UFC 249, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, заявил, что его оппонент не является настоящим американцем.
На вопрос о том, поменялось ли что-то с 2015 года, когда впервые был организован данный бой, Фергюсон ответил: «Не поменялось абсолютно ничего».
Перебив, Хабиб сказал: «Это ложь. Неужели тебя не заботят мои умения, неужели ты не готовишься ко мне специально? Ты врёшь. Я всегда обращаю внимание на особые умения своих соперников. Поэтому, Тони – ты маленький лжец.
Фергюсон ответил на эти слова: «Хабиб, ты узнаешь, что такое настоящий мексиканец. Я готов поставить своё самбреро против твоей папахи.
«Сначала ты говоришь, что ты мексиканец, потом, что американец. Откуда же ты? Ты не мексиканец, ты – калифорниец. Это не одно и тоже. Ты – фальшивый мексиканец. Твоё имя Тони, ты – Фергюсон. Это не мексиканское имя и фамилия. О чём ты говоришь, какой ты мексиканец? », — дополнил Нурмагомедов.
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