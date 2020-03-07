Нурмагомедов – Фергюсону: ты не мексиканец, а калифорниец. Это не одно и то же

Чемпион UFC в лёгком весе 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов на первой пресс-конференции, посвящённой титульному бою с 36-летним американцем Тони Фергюсоном на UFC 249, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, заявил, что его оппонент не является настоящим американцем.



На вопрос о том, поменялось ли что-то с 2015 года, когда впервые был организован данный бой, Фергюсон ответил: «Не поменялось абсолютно ничего».



Перебив, Хабиб сказал: «Это ложь. Неужели тебя не заботят мои умения, неужели ты не готовишься ко мне специально? Ты врёшь. Я всегда обращаю внимание на особые умения своих соперников. Поэтому, Тони – ты маленький лжец.



Фергюсон ответил на эти слова: «Хабиб, ты узнаешь, что такое настоящий мексиканец. Я готов поставить своё самбреро против твоей папахи.



«Сначала ты говоришь, что ты мексиканец, потом, что американец. Откуда же ты? Ты не мексиканец, ты – калифорниец. Это не одно и тоже. Ты – фальшивый мексиканец. Твоё имя Тони, ты – Фергюсон. Это не мексиканское имя и фамилия. О чём ты говоришь, какой ты мексиканец? », — дополнил Нурмагомедов.

Нурмагомедов – о возможном бое с Сен-Пьером: я готов, но нужно спрашивать у организаторов