Фергюсон: Нурмагомедов никогда не дрался на улице

Американский боец Тони Фергюсон на пресс-конференции, посвящённой титульному бою с Хабибом Нурмагомедовым, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, усомнился в силах предыдущих оппонентов россиянина, подчеркнув, что у того никогда не было уличных драк.
«Хабиб дрался только с теми, кого можно считать любителями, какие-то школьники. Он никогда не дрался на улице. Для меня это просто очередной бой. Между нами есть уважение и я не хочу поливать его грязными словами», — сказал Тони.
На что Нурмагомедов ответил: «Ты – американец, ты вообще не можешь драться на улицах. Ты даже не знаешь, откуда я и не знаешь, что творится в тех местах. Как ты смеешь мне говорить, что я не дрался на улицах? Посмотри на людей и скажи, когда ты последний раз дрался на улице?».
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