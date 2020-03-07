Нурмагомедов и Фергюсон провели дуэль взглядов после пресс-конференции к турниру UFC 249

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась масштабная пресс-конференция, посвящённая поединку чемпиона UFC в лёгком весе 31-летнего Хабиба Нурмагомедова и 36-летнего бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона на турнире UFC 249, а также дуэль взглядов и церемония взвешивания участников UFC 248.

В ходе проведения дуэли взглядов обстановка была достаточно накалена и бойцы так и не пожали друг другу руки. Фергюсон всячески провоцировал россиянина в ходе разговора, положив на пол временный пояс чемпиона, завоёванный в 2017 году. Спустя некоторое время их общения, Хабиб, не выдержав, пнул лежащий пояс своего оппонента, а президент UFC Дэна Уайт пригласил охранников, которые начали удерживать Тони.

Фото дуэли взглядов Нурмагомедова и Фергюсона можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США). Этот поединок возглавит турнир. Напомним, в прошлом бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался четырежды.

Перед этим участники главного поединка турнира UFC 249 провели первую пресс-конференцию в ходе которой ответили на ряд вопросов. Ознакомиться с её содержанием можно на «Чемпионате».